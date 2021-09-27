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Korona virüs bildirisiyle gündem olan Cumhuriyet Savcısı’nın babası korona virüs sebebiyle hayatını kaybetti

Esenlik Bildirisi’yle pandemi tedbirlerini eleştirdiği için görevden uzaklaştırılan Şanlıurfa‘nın Viranşehir ilçesinde Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut’un korona virüs tedavisi gören babası Muammer Akbulut (65), tedavi gördüğü Bursa Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti. Akbulut’un cenazesi İnegöl ilçesinde defnedildi.

Asayiş 27.09.2021, 08:56
Korona virüs bildirisiyle gündem olan Cumhuriyet Savcısı’nın babası korona virüs sebebiyle hayatını kaybetti

Esenlik Bildirisi’yle pandemi tedbirlerini eleştirdiği için görevden uzaklaştırılan Şanlıurfa‘nın Viranşehir ilçesinde Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut’un korona virüs tedavisi gören babası Muammer Akbulut (65), tedavi gördüğü Bursa Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti. Akbulut’un cenazesi İnegöl ilçesinde defnedildi.

Corona tedbirleri kapsamında alınan yasakların hukuka aykırı, aşıların ise sağlığa zararlı olduğunu ileri sürerek bunlara karşı re’sen soruşturma açtığını duyuran Viranşehir Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut görevinden uzaklaştırılmıştı. Youtube üzerinden 28 dakikalık bir video yayınlayan ve Esenlik Bildirisi’yle pandemi tedbirlerini eleştiren Eyüp Akbulut, çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu, Akbulut’un geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurmuştu.

Savcının babası Muammer Akbulut, korona tedavisi gördüğü Bursa Şehir Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Akbulut’un cenazesi, Turgutalp mahallesi Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Mahmudiye mahallesi Mezarlığı’nda defnedildi.

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