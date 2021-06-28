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Korona virüs aşısı yaptırmaya giderken kazada yaralandı

Samsun’da bir kadın kendine ve çocuklarına korona virüs aşısı yaptırmak için hastaneye giderken geçirdiği trafik kazasında yaralandı.

Asayiş 28.06.2021, 15:50
Korona virüs aşısı yaptırmaya giderken kazada yaralandı

Samsun’da bir kadın kendine ve çocuklarına korona virüs aşısı yaptırmak için hastaneye giderken geçirdiği trafik kazasında yaralandı.

Kaza, Samsun’un Atakum içesi Yeşildere Mahallesi Anadolu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatma Bor (44) iki çocuğunu da yanına alarak evinden idaresindeki 38 DL 002 plakalı otomobiliyle korona virüs aşısı yaptırmak için yola çıktı. Fatma Bor hastaneye giderken direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağındaki bariyere çarptı. Kazada yaralanan araç sürücüsü, 112 ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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