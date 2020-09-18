Korona testi pozitif çıkan kadın 4.kattan atladı, şans eseri kurtuldu

Bursa’da korona virüs testi pozitif çıkan 36 yaşındaki kadın hastaneninin 4.katından atladı. Hastane kantininin tentesine düşen kadın yaralı olarak kurtuldu.

Alınan bilgiy göre, Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi Dörtçelik ek binasında tedavi göreğn 36 yaşındaki Tülay Y. covid testi ve tedavisi için Osmangazi’deki ek hizmet binasına getirildi. 2 gün önce yapılan testi pozitif çıkan Tülay Y. Osmangazi Metro İstasyonu yanındaki hastanenin 4.katından atlayarak canına kıymak istedi.

Tülay Y. hastane kantininin tentesine düşerek yaralı olarak kurtuldu. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan genç kadın ambulansla Yıldırım’daki Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi ana binasına kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şans eseri ölümden dönen Tülay Y.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.