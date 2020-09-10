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Korona tedavisi gören kişi hayatını kaybetti
KASTAMONU’NUN TAŞKÖPRÜ İLÇESİNDE KORONA VİRÜSTEN RAHATSIZLANARAK TEDAVİ ALTINA ALINAN KADİR KANCA HAYATINI KAYBETTİ.
Asayiş 10.09.2020, 19:12
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Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde korona virüsten rahatsızlanarak tedavi altına alınan 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde Covid-19 teşhisi nedeniyle tedavi gören Taşköprü ilçesi Karşı köyü nüfusuna kayıtlı Kadir Kanca hayatını kaybetti. Kanca’nın cenazesi toprağa verilmek üzere Karşı köyüne gönderilirken cenaze güvenlik önlemleri altında toprağa verildi. Taşköprü’de korona virüsten dolayı ölen kişi sayısı 3 oldu.
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