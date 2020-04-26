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Korona şüphelisi hastaneden kaçmak isterken canından oldu

MANİSA'DA KORONA VİRÜS ŞÜPHESİYLE HASTANEYE KALDIRILAN VE TEST SONUCU NEGATİF ÇIKAN BİR KİŞİ HASTANEDEN KAÇMAK İSTERKEN ATLADIĞI 4. KATTAN DÜŞEREK YAŞAMINI YİTİRDİ.

Korona şüphelisi hastaneden kaçmak isterken canından oldu

MANİSA'DA KORONA VİRÜS ŞÜPHESİYLE HASTANEYE KALDIRILAN VE TEST SONUCU NEGATİF ÇIKAN BİR KİŞİ HASTANEDEN KAÇMAK İSTERKEN ATLADIĞI 4. KATTAN DÜŞEREK YAŞAMINI YİTİRDİ.

26 Nisan 2020 Pazar 23:03
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Korona şüphelisi hastaneden kaçmak isterken canından oldu

Manisa’da korona virüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan ve test sonucu negatif çıkan bir kişi hastaneden kaçmak isterken atladığı 4. kattan düşerek yaşamını yitirdi.

Olay 20 Nisan günü Merkezefendi Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, korona virüs şüphesiyle tedaviye alınan Hasan K. isimli hasta, yaşadığı panik nedeniyle hastaneden kaçmak istedi. 4. katından 2. kat balkonuna atlayan Hasan K., ağır yaralandı. Ağır yaralı olarak ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Manisa Şehir Hastanesine kaldırılan Hasan K., yoğun bakımdaki yaşam savaşını kaybetti. 6 gündür burada tedavi altında tutulan Hasan K., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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