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Korona nedeniyle yaşamını yitiren başkan yardımcısı defnedildi
Korona virüsü sebebiyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybeden Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Coşkun, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Asayiş 04.05.2021, 16:30
Korona virüsü sebebiyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybeden Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Coşkun, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.Kemalpaşa Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Ramazan Coşkun, korona virüsü nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti. Başkan Yardımcısı Coşkun için belediye önünde cenaze töreni düzenlendi. Ramazan Coşkun, törenin ardından son yolculuğunu uğurlandı. Cenaze törenine; Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, CHP İlçe Başkanı Ahmet Cemil Balyeli, İYİ Parti İlçe Başkanı Nizamettin Yılmaz, Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Hakan Yazar, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, belediye personeli ve yakınları katıldı.