Son Dakika
Biden: "(Ukrayna’da savaş suçu iddiaları) Çok yakından takip ediyoruz, bunu söylemek için çok erken"
Köroğlu rampasında kar yağışı nedeniyle yol ulaşıma kapandı
Afyonkarahisar’da aralıksız süren kar yağışı nedeniyle Köroğlu rampasında yol ulaşıma kapandı.
Asayiş 02.03.2022, 19:15
Afyonkarahisar’da aralıksız süren kar yağışı nedeniyle Köroğlu rampasında yol ulaşıma kapandı.
Afyonkarahisar’da başlayan kar yağışı aralıksız sürerken, karayollarında aksamalar yaşandı. Ankara-Afyonkarahisar yolu üzerinde bulanan Köroğlu rampasında da yol trafiğe kapandı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu rampada, otobüs ve tırlar nedeniyle trafik akışının aksadığı gözlendi.