"Korna çalma" cinayetinin zanlısı tutuklandı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde trafikte korna çalma meselesi yüzünden çıkan ve bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Reşadiye Mahallesi Mehmet Ağa Sokak üzerinde meydana gelen olayda, oto tamirciliği yapan Eyüp Mağdala’yı, bir arkadaşı aracı ile evinin önüne bıraktığı sırada arkalarındaki aracın sürücüsü Z.B.’nin korna çalmasıyla tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Eyüp Mağdala’nın silahla öldürülmesi olayıyla ilgili olarak gözaltına alınan Nadir P., Z.B. ve R.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Nadir P. polisteki ifadesinde olayı kendisinin yaptığını itiraf ederken, diğer şüpheliler de olayı Nadir P.’nin yaptığı söyledi. Sevk edildiği adli mercilerce şüphelilerden Nadir P., kasten adam öldürme suçundan tutuklanırken diğer zanlılar Z.B.ve R.A. ise mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.