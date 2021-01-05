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Korkuteli’nden çaldı, Döşemealtı’nda yakalandı
Korkuteli ilçesinden motosiklet çalan zanlı Döşemealtın’da yakalandı.
Asayiş 05.01.2021, 11:07
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Korkuteli ilçesinden motosiklet çalan zanlı Döşemealtın’da yakalandı.
Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yazır Mahallesinden motosiklet hırsızlığı ihbarı sonrası harekete geçti. Mahalleye kurulan kameralar sayesinde hırsızlık şüphelisinin kimliğini tespit eden ekipler B.H.’yi (31) motosikletle birlikte Döşemealtı ilçesi Düzlerçamı mevki’inde yakaladı.Çalınan motosiklet sahibi olan H.E. isimli sahsa teslim edilirken, Hırsızlık zanlısı B.H., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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