Korkuteli’de 80 litre sahte alkol yakalandı

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri tarafından Büyükköy Mahallesinde 80 litre sahte içki ele geçirildi.

Korkuteli ilçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, Korkuteli’ne bağlı Büyükköy Mahallesinde H.G. isimli şahsın evinde alkol üretimi yaptığı ihbarı aldı. Harekete geçen ekipler, şahsın ikametinde yapılan arama neticesinde, damıtma düzeneği ile birlikte, 80 litre sahte içki ele geçirdi. Ele geçirilen alkollere Tarım İlçe Müdürlüğüne teslim edilmek üzere el konuldu, şüpheli H.G. ise ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.