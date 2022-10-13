Son Dakika
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Standard Chartered organizasyonuyla düzenlenen yatırımcı forumuna katıldı
ABD Kongre Binası baskını sırasında kongre liderlerinin yaşadığı gergin anların görüntüleri ilk kez yayınlandı
Korkuteli-Denizli karayolunda trafik kazası: 1 ölü
Antalya’nın Korkuteli ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.
Asayiş 13.10.2022, 17:13
Antalya’nın Korkuteli ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.
Kaza, sabah saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Umutcan Orhan (19) idaresindeki 16 CED 70 plakalı araç, Denizli-Antalya yolu Korkuteli Göçerler mahallesi mevkiinde seyir halinde iken aynı istikamette seyir halinde olan 07 ALT 300 plakalı Salih Boz (51) idaresindeki araca arkasından çarptı.
Kazada, 16 CED 70 plakalı araç sürücüsü Umutcan Orhan (19) olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazada yaşamını yitiren Umutcan Orhan, Korkuteli Devlet Hastanesinde yapılan otopsinin ardından Fethiye ilçesi Çiftlik mezarlığını defin edildi.