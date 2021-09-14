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Korkutan yangın, maddi hasara neden oldu

Mersin’in Erdemli ilçesinde mahalle arasında çıkan yangında sulama boruları ile eski model bir pikap zarar gördü. Yoğun dumanla birlikte korkuya neden olan yangın evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Asayiş 14.09.2021, 15:15
Korkutan yangın, maddi hasara neden oldu

Mersin’in Erdemli ilçesinde mahalle arasında çıkan yangında sulama boruları ile eski model bir pikap zarar gördü. Yoğun dumanla birlikte korkuya neden olan yangın evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kargıpınarı Mahallesi Çarkçılı Mevkisinde bilinmeyen bir nedenle mahalle arasında yangın çıktı. Kuru otlarla birlikte hızla ilerleyen alevler içinden geçtiği bahçede ve tarladaki ağaçlara, sulama boruları ve eski model bir pikaba zarar verdi. Yoğun duman mahalle sakinlerine korkulu anlar yaşattı.

İhbar üzerine bölgeye ulaşan Mersin Büyükşehir Belediyesine ait 3 itfaiye aracı ve 12 itfaiye eri yangına müdahale etti. Vatandaşlarda müdahalede itfaiye ekiplerine destek oldu. Korkuya neden olan yangın evlere ulaşmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesine yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

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