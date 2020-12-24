Son Dakika
İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: “Bu iddiaların tamamen iftiradan ve yalandan ibaret olduğunu tespit ettik”
Korkutan yangın, bir kişi dumandan zehirlendi
İnegöl’de meydana gelen yangında bir kişi dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Yangın ise büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Asayiş 24.12.2020, 18:18
1
İnegöl’de meydana gelen yangında bir kişi dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Yangın ise büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Yangın Mesudiye Mahallesi Hekim Sokak’ta meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle 4 katlı bir binanın 2. katından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine yangın yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler 2. katta çıkan yangına hemen müdahale ederek büyümeden söndürdü. Yangın sonucu Senem Ç isimli kadın dumandan zehirlendi. Talihsiz kadın olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangın sonucu evde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.
11°
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|13
|26
|2. Galatasaray
|13
|26
|3. Fenerbahçe
|13
|23
|4. Beşiktaş
|12
|22
|5. Gaziantep FK
|12
|21
|6. Hatayspor
|13
|21
|7. Karagümrük
|13
|20
|8. Trabzonspor
|14
|20
|9. Malatyaspor
|12
|19
|10. Göztepe
|14
|18
|11. Kasımpaşa
|13
|18
|12. Antalyaspor
|13
|17
|13. Konyaspor
|12
|15
|14. Başakşehir
|12
|15
|15. Rizespor
|12
|15
|16. Sivasspor
|12
|14
|17. Gençlerbirliği
|12
|12
|18. Kayserispor
|12
|10
|19. Ankaragücü
|12
|9
|20. Denizlispor
|12
|9
|21. Erzurumspor
|13
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|15
|29
|2. Ankara Keçiörengücü
|15
|27
|3. Samsunspor
|15
|27
|4. Tuzlaspor
|14
|27
|5. Altınordu
|15
|27
|6. Altay
|14
|26
|7. Adana Demirspor
|14
|25
|8. İstanbulspor
|13
|22
|9. Bursaspor
|15
|21
|10. Bandırmaspor
|15
|18
|11. Ümraniye
|15
|17
|12. Menemen Belediyespor
|14
|15
|13. Balıkesirspor
|14
|15
|14. Boluspor
|14
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|14
|13
|16. Adanaspor
|11
|12
|17. Ankaraspor
|14
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|14
|31
|2. Leicester City
|14
|27
|3. M. United
|13
|26
|4. Everton
|14
|26
|5. Chelsea
|14
|25
|6. Tottenham
|14
|25
|7. Southampton
|14
|24
|8. Man City
|13
|23
|9. Aston Villa
|12
|22
|10. West Ham
|14
|21
|11. Wolverhampton
|14
|20
|12. Newcastle
|13
|18
|13. Crystal Palace
|14
|18
|14. Leeds United
|14
|17
|15. Arsenal
|14
|14
|16. Burnley
|13
|13
|17. Brighton
|14
|12
|18. Fulham
|14
|10
|19. West Bromwich
|14
|7
|20. Sheffield United
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|13
|32
|2. Real Madrid
|14
|29
|3. Real Sociedad
|16
|26
|4. Villarreal
|15
|26
|5. Barcelona
|14
|24
|6. Sevilla
|13
|23
|7. Granada
|13
|21
|8. Celta de Vigo
|14
|19
|9. Athletic Bilbao
|15
|18
|10. Cádiz
|14
|18
|11. Getafe
|13
|16
|12. Real Betis
|14
|16
|13. Valencia
|15
|15
|14. Levante
|14
|15
|15. Eibar
|14
|15
|16. Elche
|13
|15
|17. Deportivo Alaves
|14
|14
|18. Real Valladolid
|15
|14
|19. Osasuna
|14
|12
|20. Huesca
|15
|12
Sayfalar Tümü