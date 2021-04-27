banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Diyanet İşleri Başkanı'ndan zekat açıklaması!
Diyanet İşleri Başkanı'ndan zekat açıklaması!
Emekli bayram ikramiyeleri belli oldu
Emekli bayram ikramiyeleri belli oldu
ÖSYM'den ALES açıklaması!
ÖSYM'den ALES açıklaması!
Tam kapanmada alkol satışı yasak olacak
Tam kapanmada alkol satışı yasak olacak

Korkunç manzarayı gören telefona sarıldı

Zonguldak’ta emekli bir maden işçisi, iki katlı binanın üst katındaki evinin balkonunda kendini astı. Mahalleli ise telefonla fotoğraf çekmeye çalıştı.

Asayiş 27.04.2021, 23:03
3
Korkunç manzarayı gören telefona sarıldı

Zonguldak’ta emekli bir maden işçisi, iki katlı binanın üst katındaki evinin balkonunda kendini astı. Mahalleli ise telefonla fotoğraf çekmeye çalıştı.

Edinilen bilgiye göre olay sabah saatlerinde Terakki Mahallesi Karadeniz Caddesi üzerinde meydana geldi. emekli maden işçisi Mehmet Ş. (55) sabah saatlerinde balkona çıktı. Elindeki çamaşır ipini balkonun tavanındaki demirlere bağlayan adam, daha sonra kendini astı. Ailesinin durumu fark etmesi üzerine olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekipleri Mehmet Ş.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekip olay yerinde inceleme yaparak delil topladı. Balkonun bulunduğu bölgeye gelerek komşularının cansız bedenini gören vatandaşlar korkunç manzarayı telefonlarına kaydetti.
Yorumlar (0)
14°
açık
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?