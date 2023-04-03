Korkunç cinayetin zanlısı tutuklandı

Gaziantep’te 18 yaşındaki Murat Özdemir’in boğazından bıçaklanarak öldürülmesi olayı ile ilgili gözaltına alınan ve adli mercilere sevk edilen 4 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Olay, dün gece saatlerinde Şehitkamil ilçesi Sarıgüllük Mahallesi Nilgün İsmet Akınal Lisesi bahçesinde meydana gelmişti. İddiaya göre, 18 yaşındaki Murat Özdemir, husumetli olduğu şahıslar çıkan kavga sırasında boğazından bıçaklanmış ve ağır yaralı olarak kaldırıldığı 25 Aralık Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetmişti.

Adli mercilere sevk edilen zanlılardan 1’i tutuklandı

Yaşanan korkunç cinayetle ilgili çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlıları olduğu değerlendirilen A.C.D., T.G., B.T. ve T.K. isimli kadın şüpheliyi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Adli mercilerde hakim karşısına çıkan şüphelilerden A.C.D. katil zanlısı olarak tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.