Korkunç cinayetin katil zanlısı tutuklandı

Gaziantep’te 18 yaşındaki gencin boğazından bıçaklanarak öldürülmesi olayı ile ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Olay, dün gece Şehitkamil ilçesi Sarıgüllük Mahallesi Nilgün İsmet Akınal Lisesi bahçesinde meydana gelmişti. İddiaya göre, 18 yaşındaki Murat Özdemir, husumetli olduğu şahıslar ile çıkan kavgada boğazından bıçaklanmış ve ağır yaralı olarak kaldırıldığı 25 Aralık Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetmişti. Cinayetle ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, A.C.D., T.G., B.T. ve T.K. isimli kadını gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden katil zanlısı A.C.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.