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Korkuluklara sıkışan kurbanlığı itfaiye kurtardı

Adıyaman’da kafasını kamyonet kasasının korkulukları arasına sıkıştıran kurbanlığın yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

Asayiş 19.07.2021, 20:22
Korkuluklara sıkışan kurbanlığı itfaiye kurtardı
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Adıyaman’da kafasını kamyonet kasasının korkulukları arasına sıkıştıran kurbanlığın yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

Cumhuriyet Mahallesi’nde seyir halindeki kamyonetin kasasında bulunan büyükbaş kurbanlık kafasını kasanın demir korkulukları arasına sıkıştırdı. Kurbanlık sahipleri dananın kafasını sıkıştığı yerden çıkaramayınca itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kamyonet kasasının demir korkuluklarını birbirinden makine yardımıyla ayırdı. Demirlerin ayrılması ile dananın kafası bulunduğu yerden çıkarıldı. Hayvan sahipleri, yardımlarından dolayı Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.
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