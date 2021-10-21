banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Borsa güne yatay başladı
Borsa güne yatay başladı
Süper Lig'de 10. haftanın perdesi yarın açılacak
Süper Lig'de 10. haftanın perdesi yarın açılacak
Galatasaray Ödülü Ali Nihat Gökyiğit’in oldu
Galatasaray Ödülü Ali Nihat Gökyiğit’in oldu
Göreme, dünyanın en güzel köyleri listesinde!
Göreme, dünyanın en güzel köyleri listesinde!

Kore Yarımadası ile Japonya arasındaki sularda balıkçı teknesi alabora oldu: 6 kayıp

Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri, Güney Kore’ye ait balıkçı teknesinin alabora olması sonucu 9 mürettebattan 3’ünün bulunduğunu, 6 kişiyi arama çalışmalarının ise sürdüğünü açıkladı.

Asayiş 21.10.2021, 09:44
Kore Yarımadası ile Japonya arasındaki sularda balıkçı teknesi alabora oldu: 6 kayıp

Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri, Güney Kore’ye ait balıkçı teknesinin alabora olması sonucu 9 mürettebattan 3’ünün bulunduğunu, 6 kişiyi arama çalışmalarının ise sürdüğünü açıkladı.

Güney Kore’ye ait bir balıkçı teknesi, Kore Yarımadası ile Japonya arasındaki sularda alabora oldu. Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, dün alabora olan teknenin Shimane eyaletindeki Okinoshima kasabasının yaklaşık 200 kilometre kuzeyindeki sularda ters dönmüş halde bulunduğu bildirildi. Teknedekilerin 4’ünün Çinli, 3’ünün Güney Koreli ve 2’sinin Endonezyalı olduğu aktarıldı.

3 kişi bulundu

Bölgede devam eden arama-kurtarma çalışmalarına destek veren Güney Kore’ye ait teknenin, dalgalı sularda sürüklenen 2 Çinli mürettebatı bugün sağ olarak kurtardığı ifade edildi. Güney Kore Sahil Güvenlik Kuvvetleri üyesi 8 dalgıcın ise alabora olan teknenin kaptan köşkünde diğer bir mürettebata ulaştığı öğrenildi. Şahsın yaşam belirtisi gösterip göstermediği henüz açıklanmazken, kayıp 6 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 9 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 9 11
12. Gaziantep FK 9 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 8 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 9 9
15. Manisa FK 9 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Arsenal 8 11
13. Aston Villa 8 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 9 12
11. Espanyol 9 12
12. Villarreal 8 11
13. Mallorca 9 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2