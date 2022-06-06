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Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Adana’da hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Topçu Yarbay Ekrem Güneşli, memleketi Gaziantep’te son yolculuğuna uğurlandı.

Asayiş 06.06.2022, 16:34
Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Adana’da hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Topçu Yarbay Ekrem Güneşli, memleketi Gaziantep’te son yolculuğuna uğurlandı.

Adana’daki evinde hayatını kaybeden 83 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Topçu Yarbay Ekrem Güneşli, memleketi Gaziantep’in İslahiye ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Gazi Yarbay Ekrem Güneşli, İslahiye ilçesi Sıdıka Tayyar Hatun camiinde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazından sonra dualarla defnedildi.

Cenaze törenine kent protokolü ve askeri erkanın yanı sıra Güneşli’nin yakınları ve sevenleri katıldı.

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