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Kör kurşunla yaralanan minik Musa’nın vücudu tedaviye tepki vermeye başladı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde başına yorgun mermi isabet eden 10 yaşındaki Musa İlter’in vücudunun tedaviye tepki verdiği öğrenildi.

Asayiş 22.08.2022, 12:31
Kör kurşunla yaralanan minik Musa’nın vücudu tedaviye tepki vermeye başladı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde başına yorgun mermi isabet eden 10 yaşındaki Musa İlter’in vücudunun tedaviye tepki verdiği öğrenildi.

Olay, 2 gün önce akşam saatlerinde Kartepe ilçesi Eşme Mahallesi Detay Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, traktör üzerindeki 10 yaşındaki Musa İlter’in başına yorgun mermi isabet etti. Ağır yaralanan Musa, Gebze’de bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan minik Musa’nın vücudunun yapılan tedavilere tepki verdiği öğrenildi. Durumunun iyiye gittiği belirtilen çocuğun, henüz hayati tehlikeyi atlamadığı öğrenildi. Öte yandan, minik Musa’nın bazı hastanelerde çocuk yoğun bakım ünitesi olmaması ve diğer hastanelerde yaşanan yoğunluk sebebiyle Gebze’ye nakledildiği bildirildi.

Jandarma ekiplerinin olaya ilişkin incelemeleri sürüyor.

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