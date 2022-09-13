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Köpük tabak yüklü tır yandı
Niğde’de seyir halindeki köpük tabak yüklü tır, kullanılamaz hale hale geldi.
Asayiş 13.09.2022, 11:50
Niğde’de seyir halindeki köpük tabak yüklü tır, kullanılamaz hale hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, Adana-Ankara E90 karayolu Ulukışla ilçesi yakınlarında meydana gelen olayda, A.T. idaresindeki köpük tabak yüklü tır seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Dumanı fark eden sürücü tırdan uzaklaşırken, haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alınırken, tır kullanılmaz hale geldi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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