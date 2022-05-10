Köprüsü yıkılan çay üzerine yaya geçidi yapmak isterken sel sularına kapıldı

Kastamonu’nun Küre ilçesinde bir vatandaş, selde köylerinin yıkılan köprüsünün yerine yaya geçidi yapmak isterken sel sularına kapıldı. Bir süre çayda sürüklenen şahıs, ağaç parçalarına tutunarak kendisini kurtardı.

Kastamonu’nun Küre ilçesine 6 Mayıs’ta kar suları ve kuvvetli sağanak yağış sonrası Karacehennem Boğazı Çayı üzerinde, daha önceden yapılan geçici köprüler yıkıldı. 11 Ağustos 2021 yılındaki sel felaketinden sonra köylülerin geçici olarak ulaşımlarını sağlayabilmesi için yapılan köprü, Ramazan Bayramı öncesinde hizmete girdi. Bunun üzerine Ramazan Bayramı için köylerine gelen vatandaşlar, 6 Mayıs’ta yaşanan sel afeti sebebiyle geçici köprünün yıkılmasıyla köylerinde mahsur kaldı.

Küre ilçesini Güllüce köyü, Başören köyü ve Topçu köyü ile devamında İnebolu ilçesini Çaykıyı, Çaydüzü ve Özlüce köyüne ulaşımın sağlanması amacıyla menfezlerden yapılan geçici köprülerin yıkılmasının ardından köylüler, kendi imkanlarıyla Karacehennem Boğazı Çayı üzerine yaya geçidi yapmak istedi. Köylüler, sel sularının çekilmesiyle sığlaşan çayda ağaç ve tahta parçalarıyla yaya geçidi yapmak istedikleri sırada Cüneyt Kıvanç, dengesini kaybederek sel sularına kapıldı. Sel sularının bir süre sürüklediği Cüneyt Kıvanç, çayda bulunan beton blokları ile taşlara çarptı. Çayın durgunlaştığı noktada daha önceden sel sularının taşıdığı ağaç ve odun parçalarına tutunan Cüneyt Kıvanç, aldığı darbeler sebebiyle yaralandı. Komşularının yardımıyla Cüneyt Kıvanç, İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Cüneyt Kıvanç, ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. İki günlük tedavisinin ardından Cüneyt Kıvanç, taburcu edildi.

Çaydan geçebilmek için geçici yaya yapmak isteyen Cüneyt Kıvanç, sel sularına kapıldığı sırada yanında bulunan cep telefonu da suda kayboldu. Cüneyt Kıvanç, yetkililerden en kısa sürede kalıcı bir köprünün yapılmasını istedi.

“İki gündür hastanede tedavi görüyorum”

6 Mayıs’ta Küre ilçesinde şiddetli yağmur ile yağışların olduğunu anlatan Cüneyt Kıvanç, “Bu sağanak yağış sonrası köyümüzde bulunan dere yatağındaki su seviyesi çoğaldı. O zaman yeni yapılan geçici köprümüz vardı. Bu köprüde yağmurun etkisiyle tekrar yıkıldı. Suların çekilmesiyle bizlerde, yıkılan geçici köprünün olduğu bölgeye kendi imkanlarımızla ahşap malzemelerle, tahtalarla bir geçiş sağlamaya çalıştık. O sırada suyun içerisinde bir telefon hattı vardı. Telefon hattı menfezlerin içerisine doğru girmişti. Telefon kablosunu kurtarmak istemiştik. Kablonun ve direklerin daha fazla hasar görmemesi için. Kabloyu menfezlerin içerisinden kurtardığımızda teli gerdirerek biraz sağlamlaştırmak istedik. Bu sırada ben suya düştüm. Dere yatağında baya bir su beni alıp götürdü. Beni kayalara çarptı. Büyük kayalar ve beton bloklar vardı, onlara çarptım. Ondan sonra baya bir sürüklendikten sonra kendi çabamla suyun zayıfladığı noktada kendi imkanlarımla çıktım. Sudan çıktığımda köylüler gelmişti yanıma, akrabalarım vardı. Onlar yardımcı oldu bana. Ardından doktor kontrolü için hastaneye gittim. İki gündür hastanelerdeyim. İnebolu’dan Kastamonu’ya geldim. Bacağım bayağı sıkıntılı bir durumda” dedi.

“Geçici köprü değil de kalıcı köprü istiyoruz”

Geçici köprü yerine kalıcı köprü istediğini belirten Cüneyt Kıvanç, “Suya düştüğümde telefon üzerimdeydi. Suya düşünce telefonumda sele kapılıp gitti. Bacağımızda bir hayli sıkıntılı durumda. Vücudumun bazı yerlerinde yara bereler var. Doktor kontrolünde şu anda uğraşıyoruz. Sel sularının azaldığı bir bölüm vardı. Oradan kendi çabalarımla kıyıya çıkmaya çalıştım. Daha önceki sellerle gelen odun ve ağaç parçaları vardı. Çalı çırpı vardı. Onlara tutunarak kendimi kenara çektim. Çaydan karaya çıktığımda zaten komşularımız hemen yanıma gelerek yardım ettiler. Biz, artık geçici köprü değil de kalıcı köprü istiyoruz. Bu tür afetlerde artık mağduriyet yaşamamak istiyoruz. Bizim köyümüz gibi daha birkaç tane bölgede köprüsü yıkılan köylerimiz var. Onlarda bizim gibi aynı durumda. Geçici köprümüz bayram öncesinde tadilat görerek yenisi yapılmıştı. Üç köy mağdur durumdaydı. Köprünün yeni yapılmasına rağmen 1 haftalık ömrü oldu maalesef. Köprümüzün yapılan tekrar faaliyete geçmesini istiyoruz” diye konuştu.