Köprülü kavşak üzerinde intihar girişimi: Polisler yaklaştı o uzaklaştı

Antalya’da köprülü kavşak üzerinde demirlerin arasına çıkarak intihar girişiminde bulunan şahıs, polis ekiplerine sağanak yağmur altına zor anlar yaşattı. Polislerin sırılsıklam ıslandığı olayda şahsın polislerin her yaklaşmasında uzaklaştığı görüldü.

Olay, Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde bulunan köprülü kavşak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; köprülü kavşakta demirlerin arasında bir kişiyi görenler 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri yaşanabilecek bir olumsuzluğa karşı önlem aldı. Polis ekipleri ise psikolojik sorunları olduğu öğrenilen şahsı ikna etmek için mücadele etti. Sağanak yağmur altında polisler şahsa yaklaşmak istese de şahsın polislerden kaçtığı görüldü. 1 saat süren ikna çalışmasının ardından polisler tarafından ikna edilen şahıs, ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.