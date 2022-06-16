Köprülü Kanyon’da kaybolan Brunei vatandaşı genci arama çalışmaları 5. gününde sürüyor

Antalya’nın Manavgat ilçesinde serinlemek için dünyaca ünlü Köprülü Kanyon’a giren ve bir daha kendisinden haber alınmayan Brunei vatandaşı genci arama çalışmaları 5’inci gününde devam ediyor.

Brunei vatandaşı Ally Seıfu Bukere (22) ve Fahad Nsabımana (20) geçtiğimiz pazar günü öğle saatlerinde Manavgat ilçesi Beşkonak Mahallesi Karabük Köprüsü ile Boynuzlubük mevkii arasında kalan bölgede yüzmek amacıyla suya girdi. Bir süre sonra iki genç çevrede bulunan vatandaşlardan bağırarak yardım istedi. Yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar, gençlerden üzerinde can yeleği olan Fahad Nsabımana’yı kurtarırken, Ally Seıfu Bukere suda gözden kayboldu. Kayıp genç için 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak yardım istendi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin genci arama çalışmaları 5’inci gününde de devam etti. Sabah erken saatlerde başlayan aramanın gün boyunca kanyon içerisinde ve çevresinde devam ettiği öğrenildi. Karadan ve havadan yapılan aramada çalışmasında şu ana kadar herhangi bir ize rastlanmadı.