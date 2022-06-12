banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
İzmit Körfezi siyaha büründü
İzmit Körfezi siyaha büründü
Cari denge 2 milyar 737 milyon dolar açık verdi
Cari denge 2 milyar 737 milyon dolar açık verdi
Sanayi üretimi nisanda yıllık yüzde 10,8 arttı
Sanayi üretimi nisanda yıllık yüzde 10,8 arttı
Irak’ta Sadr Grubu milletvekillerinden istifa
Irak’ta Sadr Grubu milletvekillerinden istifa

Köprülü kanyonda kaybolan Brunei vatandaşı genç her yerde aranıyor

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Köprülü Kanyona giren Brunei vatandaşı iki arkadaş boğulma tehlikesi geçirdi. Gençlerden birisi kurtarılırken kaybolan diğer genci arama çalışması ise devam ediyor.

Asayiş 12.06.2022, 12:02
Köprülü kanyonda kaybolan Brunei vatandaşı genç her yerde aranıyor

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Köprülü Kanyona giren Brunei vatandaşı iki arkadaş boğulma tehlikesi geçirdi. Gençlerden birisi kurtarılırken kaybolan diğer genci arama çalışması ise devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre; Brunei vatandaşı Ally Seıfu Bukere (22) ve Fahad Nsabımana (20) dün öğle saatlerinde Manavgat ilçesi Beşkonak Mahallesinde bulunan Köprülü Kanyona gelerek burada bir süre eğlendi. Bir süre sonra iki isim çevrede bulunan vatandaşlardan yardım isteyemeye başladı. Yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar gençlerden Fahad Nsabımana kurtarırken Ally Seıfu Bukere gözden kayboldu.

Kayıp genç için 112 Acil Çağrı merkezi aranarak yardım istendi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin kayıp olan şahsı Köprülü Kanyon içerisinde arama çalışması ise sabah saatlerinde tekrar başlayarak devam ediyor.

Yorumlar (0)
23°
hafif yağmur