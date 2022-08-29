Köprülerin selden zarar gördüğü ilçede yaraların sarılması için çalışmalar sürüyor
KASTAMONU (İHA) – Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde önceki gün yaşanan sel afetinde yıkılan köprülerin yeniden inşa edilmesi için çalışmalar devam ediyor.
KASTAMONU (İHA) – Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde önceki gün yaşanan sel afetinde yıkılan köprülerin yeniden inşa edilmesi için çalışmalar devam ediyor.
Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde önceki gün yaşanan sel felaketinin ardından Bağdere, Çaylı ve Çayağazı mahalleleri zarar gördü, köprüler yıkıldı, dereler taştı. Köprüsü yıkılan alanlarda DSİ 23. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından çalışma başlatıldı. Vatandaşların mağdur olmaması için ilk etapta ekipler, menfezlerden geçici köprü yaparak vatandaşların ulaşımını sağlamaya çalışıyor.
AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar ile birlikte önceki gün selden etkilenen Hanönü’nde Bağdere köyü, Çaylı ve Çayağazı mahallelerinde incelemelerde bulundu. Devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Milletvekili Çelik, devletin bütün imkanları ile zararların giderilmesi için çalışmalarına devam edeceğini belirterek, selden etkilenen vatandaşlara, “Geçmiş olsun” dileklerinde bulundu.
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