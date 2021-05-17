banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Elon Musk'tan flaş Bitcoin açıklaması
Elon Musk'tan flaş Bitcoin açıklaması
Ziraat Türkiye Kupası finali için seyirci kararı
Ziraat Türkiye Kupası finali için seyirci kararı
Galatasaray kaosun eşiğinde!
Galatasaray kaosun eşiğinde!
Dolar ve euro yeni haftaya nasıl başladı
Dolar ve euro yeni haftaya nasıl başladı

Köprüdeki inşaat çöktü: 3 yaralı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde bir köprünün üzerinde yapılan Kuva-ı Milliye Anıtı’nın platformu inşaat halindeyken çöktü. Göçük altında kalan 3 işçi yaralandı.

Asayiş 17.05.2021, 10:23
Köprüdeki inşaat çöktü: 3 yaralı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde bir köprünün üzerinde yapılan Kuva-ı Milliye Anıtı’nın platformu inşaat halindeyken çöktü. Göçük altında kalan 3 işçi yaralandı.

Gemlik ilçesinde belediye tarafından çevre yolunda iki caddenin kesiştiği alanda Kuva-i Milliye anıtı inşa ediliyordu. Anıtın özel bir firma tarafından yapımı sürerken, beton dökümü sırasında demir platform büyük bir gürültü ile çöktü. Kalıp ve sıvı betonun arasında kalan işçiler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, sabah saatlerinde meydana geldi.

Kuva-i Milliye Anıtı’nın demir blokları üzerine dökülen betonu kaldıramadı. Büyük bir gürültüyle çöken demir kalıpların üzerinde çalışan işçiler neye uğradığını şaşırdı.

Demir kalıp ve sıvı betonlarla birlikte derenin içerisine düşen işçilerden kimi kendi imkanlarıyla kurtulmaya çalışırken, 3 yaralı olay yerine gelen itfaiye ve ambulans ekipleri tarafından kurtarıldı.

Göçüğü haber alan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Yorumlar (0)
18°
az bulutlu