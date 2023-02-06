Zonguldak’ın Gülüç beldesinde bulunan köprüde rögar kapakları çalındı.

Olay ilçeye bağlı Gülüç beldesinde bulunan köprünün üzerinde meydana geldi. Köprüde bulunan rögar kapaklarını çalan şahıslar kayıplara karıştı. Bu olayla ilgili kimsenin haberi olmaması ise şaşırttı. Mazgalların çalınmasına tepki gösteren Sadettin Yıldızhan isimli vatandaş, “Buradan geçerken fark ettik. Gerçekten böyle kötü bir günde insanların bu vicdansızlıkları üzüyor. Burada her an kaza olabilir, 4 tane mazgal çalmışlar. Buradan tır geçiyor, büyük araçlar geçiyor insanlar ölse, yaralansa, sakat kalsa bu ne için. Yetkililerin bunlardan haber olması çok kolay bir şey değil çünkü bizde yeni fark ettik ama yetkililerin buraya önlem alması vatandaşlarımız için sürücüler için iyi olur. Köprü kenarı Allah korusun, buradan birinin lastiği girse takla atsa direk aşağıya uçacak o yüzden insanları vicdanlı olmaya davet ediyorum” dedi.