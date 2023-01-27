Köprü korkuluğuna çarpan araç dönerek böyle savruldu: 2 yaralı

Amasya’da yağışın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil köprü korkuluğuna çarptı. Çarpmanın ardından 4 defa dönüp savrulan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Olcay A. yönetimindeki 05 ACR 791 plakalı otomobil Boğazköy mevkiinde kontrolden çıkarak köprü korkuluğuna çarptı. Ardından aynı yerde 4 defa dönerek savruldu. Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine kaza yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çapmanın etkisiyle yaralanan otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan Ülkü D. ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(MÇ-)