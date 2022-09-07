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Köprü inşaatında feci ölüm: İskeleden düştü, karnına demir çubuk saplandı
Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde yapımı devam eden köprü inşaatında iskeleden düşerek karnına demir çubuk saplanan işçi, hayatını kaybetti.
Asayiş 07.09.2022, 17:20
Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde yapımı devam eden köprü inşaatında iskeleden düşerek karnına demir çubuk saplanan işçi, hayatını kaybetti.
Olay, Ekinözü ilçesine bağlı Gaziler Mahallesi’nde Karadere olarak adlandırılan dere üzerine inşa edilen köprüde meydana geldi. Gaziler ile birlikte çevredeki mahallelerin ilçe merkeziyle bağlantısını sağlayan yeni köprü inşaatında çalışan 58 yaşındaki Muhsin Polat, iskeleden düştü. Zemindeki demir çubukların üzerine düşen Polat, ağır yaralandı.
Ambulansla Ekinözü Devlet Hastanesi’nde kaldırılan işçi, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Emekli güvenlik korucusu olduğu öğrenilen Polat’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
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