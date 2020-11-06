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Köprü inşaatı şantiyesini sel vurdu, iş makineleri selde sürüklendi

Giresun’da dün gece etkili olan sağanak yağış sonrası 22 ağustos 2020 tarihinde Tirebolu-Doğankent Karayolu'nda menfezin çökmesi sonucu 5 askerin şehit olduğu, bir iş makinesi operatörünün ise kaybolduğu alanda yapımına başlayan köprü inşaatı şantiyesindeki araçlar sele kapıldı.

Asayiş 06.11.2020, 15:27
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Giresun'da 22 Ağustos'ta yaşanan sel afetinde Tirebolu-Doğankent Karayolunda menfez çökmesi sonucu 5 asker şehit olmuş bir iş makinesi operatörü ise kaybolmuştu. Çöken menfezin yerine yapılan köprü inşaatındaki iş makineleri ise dün akşamki sağanak yağış sonrası Mursal Deresi'nin taşması sonucu sel sularına kapıldı. Sel sularına kapılan iş makineleri sürüklenirken, bir kamyon ise selin etkisiyle devrildi. Şantiyede çalışan işçiler sel sularının yükselmeye başlamasıyla dere yatağından uzaklaşarak kurtuldu.

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