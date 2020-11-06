Köprü inşaatı şantiyesini sel vurdu, iş makineleri selde sürüklendi

Giresun'da 22 Ağustos'ta yaşanan sel afetinde Tirebolu-Doğankent Karayolunda menfez çökmesi sonucu 5 asker şehit olmuş bir iş makinesi operatörü ise kaybolmuştu. Çöken menfezin yerine yapılan köprü inşaatındaki iş makineleri ise dün akşamki sağanak yağış sonrası Mursal Deresi'nin taşması sonucu sel sularına kapıldı. Sel sularına kapılan iş makineleri sürüklenirken, bir kamyon ise selin etkisiyle devrildi. Şantiyede çalışan işçiler sel sularının yükselmeye başlamasıyla dere yatağından uzaklaşarak kurtuldu.