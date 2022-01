Köprü girişinde otomobiller çarpıştı: 1 yaralı

Samsun’da köprü girişinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Çevre Yolu Mert Irmağı Kürtün Köprüsü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 AAU 122 plakalı otomobil ile Enes A. idaresindeki 20 YC 056 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçta bulunan Kadir Can T. yaralandı. Yaralı şahıs 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Enes A. kendi aracına çarpan otomobilin sürücüsünün kaza sonrası şoför kapısından indiğini gördüğü Mürsel G. olduğunu ileri sürdü. Mürsel G. ise aracı yaralı olan Kadir Can T.’nin kullandığını iddia etti. Hastanede tedavi altına alınan yaralı Kadir Can T. de araç sürücüsünün kendisi olduğunu söyledi. Polis araç sürücüsünü tespite çalışırken, Mürsel G. polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.