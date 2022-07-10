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Köprü bariyerine çarpan otomobilin motoru fırladı: 2 yaralı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde köprü bariyerlerine çarpan otomobilin motoru yerinden fırlarken, kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Asayiş 10.07.2022, 11:35
Köprü bariyerine çarpan otomobilin motoru fırladı: 2 yaralı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde köprü bariyerlerine çarpan otomobilin motoru yerinden fırlarken, kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Seydişehir-Beyşehir Karayolu’nun 5. kilometresi Kavak Mahallesi yol ayrımı civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Ç. (19) idaresindeki 42 D 5542 plakalı Tofaş marka otomobil, bölünmüş yoldan yol yapım çalışması yapılan kısma geçtiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprü bariyerlerine çarptı. Kazada aracın motoru yerinden yaklaşık 20 metre uzağa fırlarken, sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan E.S. (21) yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan E.S. ambulans ile Konya’ya sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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