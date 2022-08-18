Köprü altında kavgaya tutuşan gençler, biber gazı sıkılınca böyle kaçtı

Kocaeli’de iki grup arasında çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Polis ekiplerinin biber gazı ile müdahale ettiği gençler hızla olay yerinden uzaklaştı. O anlar vatandaş kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde İzmit Karabaş Mahallesi Mimar Sinan Köprüsü altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgaya polis memuru biber gazı ile müdahale etti. Polisleri görünce korkan gençler ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. O anlar vatandaş kamerası tarafından kaydedildi.