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Köprü altında erkek cesedi bulundu
OLAY YERİNE GELEN SAĞLIK EKİPLERİ, ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMAYAN 50'Lİ YAŞLARDAKİ ŞAHSIN ÖLDÜĞÜNÜ TESPİT ETTİ. POLİS EKİPLERİ, OLAY YERİNE GELEREK İNCELEME YAPTI.
Asayiş 18.07.2020, 09:53
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İzmir’de, Konak ilçesindeki metro üst geçit köprüsü altında erkek cesedi bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Kahramanlar Mahallesi Hilal Metro Durağı üst geçit köprüsü altındaki İzmir Büyükşehir Belediyesi park ve bahçeler görevlileri, kulübelerin önüne geldiklerinde bir kişinin yerde hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. İşçiler, bunun üzerine durumu polis ve 112 acil servis ekiplerine aktardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan 50’li yaşlardaki şahsın öldüğünü tespit etti. Polis ekipleri, olay yerine gelerek inceleme yaptı.
Erkek cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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