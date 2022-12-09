Köpekten kaçan küçük kız aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu

Şanlıurfa’da sokak köpeğinden kaçarken yolda düşen küçük kız, aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesi Yenice Mahallesi’nde yaşandı. Henüz ismi öğrenilemeyen bir çocuk, kaldırımda yürüdüğü sırada yanına 5 köpeğin gelmesi üzerine korku yaşadı. Köpeklerden birinin üzerine doğru koşması üzerine panikle yola fırlayan küçük kız, karşıya geçerken düştü. Bu sırada bir kamyonetin manevra yaparak durmaya çalışması ve küçük kızın aracın altında kalmaktan son anda kurtulması kameraya yansıdı. Çevredeki vatandaşlar çocuğun yanına gelerek, köpekten korudu.