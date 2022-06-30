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Köpeklerin saldırısına uğrayan minik Asaf hayatını kaybetti

Ağrı’da köpeklerin saldırısına uğrayan 2 yaşındaki çocuk, 15 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Asayiş 30.06.2022, 14:26
Köpeklerin saldırısına uğrayan minik Asaf hayatını kaybetti

Ağrı’da köpeklerin saldırısına uğrayan 2 yaşındaki çocuk, 15 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Ağrı’nın Patnos ilçesine bağlı Akdilek köyünde köpeklerin saldırısına uğrayan Ali Asaf Aktekin, çevredekilerin yardımıyla köpek sürüsünden kurtarılarak Patnos Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan minik Asaf, burada yapılan müdahalenin ardından Trabzon’a sevk edildi. Buradan Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen minik Asaf, 15 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Küçük çocuğun cenazesi Akdilek köyünde toprağa verildi.

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