Köpeklerin parçaladığı yaşlı kadın toprağa verildi

Zonguldak’ta bir suçtan cezaevine giren oğlunun evinin bahçesinde beslediği 7 köpeğin saldırısına uğrayan 79 yaşındaki Hamide Demir köyünde toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre olay önceki gün Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesi Burhanoğlu köyünde yaşandı. Almanya’dan tatil için memleketine gelen 79 yaşındaki Hamide Demir, bir suçtan cezaevinde bulunan oğlunun evinin bahçesine giderek ot temizlemeye başladı. Ancak yaşlı kadının Almanya’da yaşayan kızı annesinden haber alamayınca yakınlarına haber verdi.

İhbar üzerine bahçesinde 7 köpeğin bulunduğu eve giden ekipler Hamide Demir’in köpekler tarafından saldırıya uğradığını fark etti. Cansız bedeni Atatürk Devlet Hastanesi morgunda otopsi yapıldıktan sonra ailesine teslim edilen Hamide Demir’in cenazesi için tören düzenlendi.

"Yaralanmaya bağlı ölüm" sebebiyle hayatını kaybeden başında, kol ve bacaklarında köpek saldırısına ilişkin izler tespit edilen Hamide Demir’in cenazesinde Almanya’dan gelen oğulları ve kızı gözyaşı döktü. Yaşlı kadının cezaevinde olduğu öğrenilen oğlu B.D. de izinle jandarma eşliğinde törene katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından yaşlı kadının cenazesi toprağa verildi. Yaşadıklarını gazetecilere anlatan Turan Demir şunları belirtti:

"Hamide Demir benim amcamın eşi yani yengem olur. Oğlu B.D cezaevine girdi. Ceza evine girerken kendi müstakil evde baktığı sokak hayvanlarına benim bakmamı rica etti. Bende geri çevirmedim. Köpeklerin mamalarını düzenli olarak vermeye başladım. Bir süre sonra Hamide yengemin çocukları köpekleri evi pislettiği gerekçesiyle dışarıya atmaya kalktılar. Ve yemek verilmedi. Olay gününden 5 gün önce Hamide Demir köpekleri içeri almamı ve tekrardan bakmamı söyledi. Bende kırmadım sonra köpeklere tekrar bakmaya başladım. Olay günü oğlumu çarşıya gezmeye getirdim. Daha sonra eve gelerek köpeklerin mamalarını vermeye gittim. O gün Hamide yengem bahçede otları biçiyordu. Ben de kendisine ’yağmur yağacak, gel gidelim eve’ dedim ama o kabul etmedi. Akşamüzeri kızları annelerin gelmediğini söylediler. Tekrardan köpeklere bakmaya gittiğimde arka bahçede hareketsiz şekilde yatarken gördüm. Hemen jandarmayı arayarak bilgi verdim. Köpekler beni tanıdığı için hiç saldırmıyordu. Hamide yengemde tansiyon ve şeker hastasıydı ara sıra bayılıyordu. Yüksek ihtimal bayılıp düşünce uzun süre hareketsiz kaldığı içinde saldırmış olabilirler."

Köpeklerin ise köpek barınağına götürüleceği öğrenildi.