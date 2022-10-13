Köpeklerden kaçarken otomobilin çarptığı çocuk ölmüştü, köpekleri salan şüpheli tutuklandı

Bakırköy’de sokak köpeklerinden kaçarken otomobilin çarptığı 10 yaşındaki Zana Rojhad Canyeva hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili otomobil sürücüsü A.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, köpekleri saldığı iddia edilen H.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bakırköy’de yol kenarında yürüyen çocuğu başıboş köpekler kovalamaya başlamış, kaçan Zana Rojhad Canyeva’ya otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Polis olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına almıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Bakırköy Adalet Sarayı’na getirildi. Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi’ne sevk edilen şüpheli H.D. "Taksirle Ölüme Neden Olma suçundan" tutuklanarak cezaevine gönderildi. Otomobil sürücüsü A.B. hakkında ise adli kontrol uygulanmasına karar verilerek serbest bırakılmasına karar verildi.