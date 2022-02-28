Köpek üzerine doğru koşunca kucağındaki çocuğu düşürdü

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde sokak üzerinde kucağındaki çocukla yürüyen kadın, üzerine doğru koşan köpeği görünce neye uğradığını şaşırdı. Kadın, panikle kucağındaki çocuğu düşürürken, o anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, sabah saatlerinde Yenişehir Mahallesi’ndeki Dönmez Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kadın kucağında çocukla sokak üzerine yürüdüğü sırada üzerine köpek koştu. Panik olan kadın, kucağındaki çocuğu düşürerek korkuyla kaçtı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar ise köpeği tasmasından çekerek çocuğun yanından uzaklaştırdı. Köpeğin, kadını ve çocuğu ısırmadığı öğrenildi.

Öte yandan, olay anı ise çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, siyah bir köpeğin önce seyir halindeki otomobilin peşinden koştuğu, daha sonra ise kucağındaki çocukla birlikte yürüyen kadının üzerine koştuğu görülüyor.