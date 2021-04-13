banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Ramazan ayında ''kademeli mesai'' geri dönüyor
Ramazan ayında ''kademeli mesai'' geri dönüyor
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Gazeteci Hande Fırat evinde kaza geçirdi! İki gözünde hasar var
Gazeteci Hande Fırat evinde kaza geçirdi! İki gözünde hasar var
Emeklilere zamlı ikramiye kaç Lİra olacak?
Emeklilere zamlı ikramiye kaç Lİra olacak?

Köpek sesi üzerine çalılıklar arasında ağaca asılı halde ölü bulundu

Samsun’da köpek havlamasının geldiği yeri kontrol eden genç, babasını çalılıklar arasındaki ağaç dalına asılı halde ölü buldu.

Asayiş 13.04.2021, 11:45
Köpek sesi üzerine çalılıklar arasında ağaca asılı halde ölü bulundu

Samsun’da köpek havlamasının geldiği yeri kontrol eden genç, babasını çalılıklar arasındaki ağaç dalına asılı halde ölü buldu.

Olay, Samsun’un Yakakent ilçesi Merkez Mahallesi Çığlık mevkisinde tarla kenarındaki çalılıklar arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.A. (20) yanında 2 akrabası ile birlikte dolaştığı sırada çalılık bölgede köpek havlama sesi duydu. Yanında bulunanlarla birlikte havlama sesinin geldiği yöne giden B.A., babası 44 yaşındaki E.A.’yı ağaç dalına iple asılı halde ölü olarak buldu. Olay polise haber verildi. E.A.’nın ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
16°
açık