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Köpek mamasından uyuşturucu çıktı
MUĞLA’NIN BODRUM İLÇESİNDE UYUŞTURUCUYU KÖPEK MAMASINDA SAKLAYARAK GETİREN 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.
Asayiş 09.10.2020, 12:02
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Muğla’nın Bodrum ilçesinde uyuşturucuyu köpek mamasında saklayan 2 kişi gözaltına alındı.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri sokak satıcılarına yönelik yaptığı uygulamada Torba Trafik Uygulama noktasında durdurulan otomobillerde arama yaptı. Narkotik köpeği ile yapılan aramalar sonucunda durdurulan bir aracın bagajında bulunan köpek mamasına narkotik köpeği tepki verdi. Bunun üzerine köpek maması bir kaba boşaltıldı. Köpek mamasının içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Köpek mamasından çıkan uyuşturucular ise polis kamerasına saniye saniye yansıdı. Konuyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
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