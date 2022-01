Köpek kulübesinin yıkıldığı iddiası baltalı kavgaya döndü

Antalya Ay Yıldız Hayvan Hakları Koruma Derneği Başkanı emekli polis Faruk Çavuş, sokak köpeklerinin bakımını yaptığı kulübeyi yıkmaya çalıştığı iddia edilen yaşlı şahsın saldırısında baltayla kafasından yaralandı. Yaşlı şahsa 2 ay ev hapsi verilirken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kepez İlçesi Kütükçü Mahallesi 2985 Sokak’ta müstakil bir evin bahçesindeki meydana geldi. Müstakil evin sahibi 73 yaşındaki Kazım T, kamulaştırmanın ardından başka bir adrese taşındı ve evini Melih Akçelik’e kiraya verdi. Melik Akçelik, burada hem kendi hem de göre Antalya Ay Yıldız Hayvan Hakları Koruma Derneği Başkanı Faruk Koç ve diğer hayvanseverlerle birlikte yaralı sokak hayvanlarının bakımını yapmaya başladı. Geçtiğimiz Cuma günü öğleden sonra eve gelen Akçelik ve Çavuş, iddiaya göre hayvanlarının tedavisinin yapıldığı kulübenin baltayla Kazım T, tarafından yıkılmaya çalışıldığını gördü. Faruk Çavuş, yaşlı şahsı ve yanındaki eşine uyarılarda bulundu. Kazım T’nin devam etmesi üzerine Faruk Çavuş, yaşananları cep telefonu kamerası ile kayda almaya başladı. İddiaya göre Kazım T’nin eşi sopa ile Faruk Çavuş’un eline vurunca telefon yere düştü. Yine iddiaya göre, Çavuş telefonunu yerden almaya çalışırken, Kazım T, baltayla Çavuş’un kafasına vurdu. Başından yaralanan Faruk Çavuş, özel bir hastaneye kaldırıldı. İki gün hastanede kalan başında dikiş ve sargıyla bugün taburcu oldu.

"Yaşananlar kamerada"

Yaşananlar ise an be an cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde yaşlı şahsın elinde baltayla kapıyı ve camları kırması, baltayı göstermesi ve Faruk Çavuş’un üstüne yürüdüğü yer aldı.

Bugün hastaneden taburcu olan Faruk Çavuş, hayvanseverlerle birlikte yeniden hayvanlarını beslemeye ve bakımını yapmaya devam etti.

"Baltayla kafama vurdu"

Kütükçü Mahallesi’nde arkadaşlarının evinde izin alarak besleme yaptıklarını kaydeden Faruk Çavuş, “ Orada oda gibi iki noktada sakat ve bakıma ihtiyacı olan hayvanların bakımını yapıyoruz ve kullanıyoruz. Cuma günü gittiğimizde eli baltalı bir kişi geldi, yuvaları dağıtmaya kalktı. Bizde yaşlı olduğu için uzak kaldık, müdahale etmemeye çalıştık. ‘Dayı yapma’ dedik. Devam edince bizde telefonla video olmaya başladık ama şahsın eşi elimdeki telefonu sopayla düşürdü. Telefonu almaya çalışırken, şahıs baltayla kafama vurdu. Ağır yaralandım. 3 gündür yoğun bakımdaydım. Hayvanlara yaptığımız iyilik karşılığında hayatta kalmış olabiliriz. Arkadaşım şahsın elindeki baltayyı tutunca hayatta kaldım” dedi.

"Şahıstan davacı ve şikayetçiyim"

Şahısla ilgili hukuki sürecin başlatıldığını kaydeden Faruk Çavuş, “Orayı arkadaşımız 2 yıllığına kiraladı. Biz hayvanlarımıza bakmaya devam edeceğiz. Şahıstan davacı ve şikayetçiyim. Tüm haklarımızı kullanacağız. Biz hayvanseveriz. Arkadaşımda kafasından hafif yaralı. Eğer o arkadaşım olmasaydı ben gitmiştim” ifadelerine yer verdi.

"30 yıldır orada yaşadık, yıkım kararı aldırdık"

Faruk Çavuş’u yaralayan Kazım T’nin kızı Ayşegül T, olayın gerçekleştiği andan bu yana maddi ve manevi olarak sarsıntı içinde olduklarını dile getirdi.

Olayın yaşandığı evin kendilerinin olduğunu ve 1991 yılından bugüne çocukluğunun geçtiğini belirten Ayşegül T, “ Etimizle tırnağımızla bu evi yaptık. Babam o gün oraya belediyeden aldığı evrak karşılığında gelip diktiği ağaçları söktü, bunun karşılığında sürekli olaylar yaşıyoruz. Bizde hayvan canlısı insanlarız. Evimiz etrafında zaten kümes ve barınaklar var. Bize yapılan haksızlığın karşısında nereye başvurduysak sonuç alamadık. Sonunda 26.01. 2022 tarihinde yıkım kararını kendi ellerimizle aldırdık. Görüntülerin aslı bu şekilde değil. Hiçbir canlıya zarar vermedik. Her insan kavga anında kendini savunur. Babamın elinde kesici bir alet vardı, arbede esnasında kimse görmedi babamın o şahsın kafasına balta geçirdiğini. 32 yıllık komşularım her şeyi biliyor. Onlar bile buraya çocuklarını getiremiyor” dedi.

"Bizde şikayetçiyiz"

Kiracının alt kiracısının olamayacağını savunan Ayşegül T, kira bedelini de uzun süredir alamadıklarını kaydetti.

Babasının 2 ay ev hapsi cezasına çarptırıldığını ifade eden Ayşegül T, “O videonun şiddetli bölümüne bakılıyor, ilk bölümüne bakılmıyor. Babam şuan evinde, pişmanlığı var, o da karşıdaki kişinin sağlığına neden olduğu için. Kendi eviyle ilgili pişmanlığı yok. Biz de hukuki süreci başlattık, biz de şikayetçiyiz. O evde çocukluğum geçti”diye konuştu.

"Kınıyoruz"

Antalya Pati Koruma Derneği Başkanı Ebru Paraf, yaşanan olaydan derin üzüntü içinde olduklarını belirterek, “Çok üzücü bir durum. Sokak hayvanlarının durumu zaten kötü bir de onları korumaya çalışan insanların darp edilmesi şiddet edilmesi kötü bir durum. Bu olayı kınıyoruz. Bu gibi olayın hiçbir yerde olmamasını temenni ediyoruz” diye konuştu.