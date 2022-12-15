Köpek kazada yaralan arkadaşının yanından ayrılmadı

Edirne’de yolun karşısına geçmekte olan iki köpekten birine araç çarptı. Kaza sonrasında bir köpek yaralanırken diğeri yanına gelerek yaralı arkadaşını yalnız bırakmadı.

Olay, Saraçlar Caddesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki köpeğin oyun oynarken hareket eden aracın altına kaçması sonucu bir köpek tekerlek altında kalarak yaralandı. Kazadan hemen önce beraber oyun oynadığı köpek ise yaralı arkadaşını yanına gelerek dakikalarca yardım edilmesini bekledi. Köpeğin etrafında bekleyen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen veteriner ekipleri yaralı köpeğin tedavisi için hayvan taşıma aracına bindirerek barınağa götürüldü. Kaza yapan sürücü, trafik ışıklarında beklerken 2 köpeğin birbirini kovalarken hareket ettiğinde bir köpeğin tekerin altına kaçması sonucu kazının yaşandığını söyledi.