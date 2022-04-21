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Köpek kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

Adana’da köpeğin saldırmasından dolayı çıkan kavgada 1 kişiyi öldürdüğü, 2 kişiyi yaraladığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

Asayiş 21.04.2022, 09:51
Köpek kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

Adana’da köpeğin saldırmasından dolayı çıkan kavgada 1 kişiyi öldürdüğü, 2 kişiyi yaraladığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 15 Mayıs 2021’de saat 19.00 sıralarında Seyhan ilçesi Mestanzade Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Naim Ünal D.’nin (37) bahçesinde beslediği köpek mahalledeki çocuklara saldırdı. Bunun üzerine komşuları Naim Ünal D.’ye tepki gösterince mahalleli arasında husumet başladı. Olay günü aynı sokakta yaşayan Ufuk Yücel (37), kardeşi Kubilay Yücel (27) ile birlikte komşusu Naim Ünal D’nin evine gitti. Taraflar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Kubilay Yücel, Naim Ünal D.’nin yanındaki arkadaşı Sedat Yiğit’i (21) kolundan bıçakladı. Naim Ünal D. de belinden çıkarttığı tabancayla ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar Ufuk Yücel’in bacağına ve beline, Kubilay Yücel’in bacağına ve o sırada sokaktan geçen Ebubekir C.’nin (46) koluna isabet etti. Yücel kardeşler ile Ebubekir C. kanlar içerisinde yere yığılırken, Nami Ünal D. olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, zanlının izine rastlayamadı. Hastanedeki tedavileri tamamlanan yaralılar ise taburcu edildi. Evine dönen Ufuk Yücel, 6 Haziran 2021’de yeniden rahatsızlanınca yakınları tarafından hastaneye götürüldü. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Yücel, 2 gün sonra hayatını kaybetti. Adana Adli Tıp Kurumu’nda otopsisi yapılan Yücel’in cenazesi defnedildi.

Silahlı kavganın olduğu günden bu yana çalışmalarını sürdüren cinayet dedektifleri, şüphelinin Mestanzade Mahallesi’ndeki evine döndüğünü tespit etti. Ekipler, 18 Nisan gecesi saklandığı eve düzenlediği operasyonla zanlıyı gözaltına aldı. Emniyete götürülen zanlı ifadesinde, “Bana sürekli küfür edip tartışma çıkarıyorlardı. Olay günü çıkan kavgada üzerime bıçakla geldiler. Ben de kendimi korumak için tabancayla ateş açtım” dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Naim Ünal D., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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