Köpek gezdiren kişi tarafından bıçaklanan genç ağır yaralandı

Adana’da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı 19 yaşındaki genci bıçaklayarak ağır yaraladı. Olayın şüphelisi kaçarak izini kaybettirdi.

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi Turgut Özel Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla birlikte kaldırımda oturan Metehan O. (19), kimliği henüz belirlenemeyen köpek gezdiren biriyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle köpek gezdiren kişi Metehan’ı bacağından bıçakladı. Ardından olayı gerçekleştiren şüpheli köpeğiyle birlikte olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. Metehan’ın yanında bulunan arkadaşları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Aldığı bıçak darbesiyle çok fazla kan kaybeden Metehan, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çukurova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan gencin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışması başlattı.