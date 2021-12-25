Köpek balığının saldırdığı ABD’li sörfçü hayatını kaybetti

Kaliforniya’da bir sörfçü, köpek balığı tarafından uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Morro Strand plajında sörf yapan 31 yaşındaki bir kişi, köpek balığı saldırısı nedeniyle yaşamını yitirdi. Yetkililer, sörfçüye Büyük Beyaz Köpek Balığının saldırmış olabileceği üzerinde durduklarını belirtti. Morro Liman Müdürü Eric Endersby yaptığı açıklamada, saldırıya uğrayan kişinin yakınlarda bulunan başka bir sörfçü tarafından yüzüstü olarak bulunarak sudan çıkartıldığını ifade etti. Saldırının, 10.35 civarında meydana geldiğini söyleyen yetkililer kişinin, “Sudan çıkartıldığında muzdarip bir köpek balığı saldırına uğradığı belirgindi” dedi. Sörfçünün sudan çıkarıldıktan sonra yapılan sağlık müdahalelerine tepki vermediği ve olay yerinde hayatını kaybettiği de ifade edildi.

Endersby, saldırının yakın zamanda meydana geldiğini de söylerken, ekiplerin olayın yaşandığı bölgede köpek balığını arama çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Noel tatilinde yaşanan olay sonrası duygularını ifade eden Endersby, “Özellikle saldırının gerçekleştiği zaman da ele alındığında, açıkçası bu çok trajik, hepimiz çok üzgünüz. Aileye taziyelerimizi iletiyoruz” dedi.

Saldırı sonrasında halka, 24 saat boyunca sudan uzak durulması çağrısında bulunuldu.

ABD’de bu yıl 41 köpekbalığı saldırısı olduğu bilinirken, bu sayının dünya çapında 80 olduğu da öğrenildi.