‘Köpek bakım çiftliği’nde 118 kök kenevir ve 10 kilo 600 gram esrar ele geçirildi

Samsun’da ‘köpek bakım çiftliği’ olarak kullanılan yerde 118 kök kenevir ve 10 bin 600 gram esrar ele geçirildi.

Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 25 Ağustos günü Atakum ilçesinde çalışma yapıldı. Yeşildere Mahallesi’nde ‘köpek bakım çiftliği’ olarak kullanılan arazide yüklü miktarda kenevir bitkisi yetiştirildiği bilgisi alındı. Şüpheli şahsın arazisinde insansız hava aracı (drone) ile yapılan çalışma neticesi 118 kök kenevir bitkisi, 10 bin 600 gram kurutulmaya bırakılmış esrar elde edildi. Şüpheli şahıs “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan gözaltına alındı.

Narkotim ekiplerince Atakum ilçesinde sokak suçları ile mücadele kapsamında yapılan çalışmada ise toplam 4 şahıstan 0,20 gram sentetik kannabinoid maddesi, 1 adet ecstasy hap elde edildi. Şahıslar hakkında “uyuşturucu madde kullanmak” suçundan işlem yapıldı.