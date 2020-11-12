Köpeğini bulana arabasını hediye edecek

Çekerek ilçesi Bağlarbaşı Mahallesinde yaşayan Sadık Kandemir'in (44), doğduğu andan itibaren çocuklarından dahi ayırt etmeden bakıp büyüttüğü av köpeği, 9 Kasım gecesi evinin bahçesinden kimliği belirsiz kişilerce çalındı.

Sabah kalktığında köpeğinin ipinin kesilerek çalındığını fark eden Kandemir, soluğu Çekerek İlçe Emniyet Müdürlüğünde aldı. Kandemir daha sonra savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

Emniyet ekipleri ilçedeki güvenlik kameralarını inceledi. Ekipler yaptığı araştırmaların ardından ise güvenlik kameralarından köpeğin çalındığını tespit etti.

Çalınan av köpeğini evladı gibi sevdiğini belirten Kandemir, köpeğin yerini ihbar edene veya köpeği getirene kullandığı arabasını hediye edeceğini söyledi. Köpeğinin kendisinde manevi değerinin yüksek olduğunu da ifade eden Kandemir, köpeğinin çocuklarından bir tanesi olduğunu dile getirdi.