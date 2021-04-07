Köpeğin peşine düşen kurtlar güvenlik kamerasında

Antalya’nın Demre ilçesinde güneş enerji santrali (GES) etrafındaki tel örgülere gelen 3 kurt, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kurtların, GES içerisine kaçan köpekler için geldiğini söyleyen işletmenin güvenlik görevlisi, “Kurtlar telden giremediler. Köpek kurtulunca, geldikleri yere gittiler” dedi.

Dün gece 01.30 sıralarında Demre Gürses Mahallesi Çakalbayat mevkiinde bulunan GES güvenlik görevlileri, kameraları incelerken bir köpeğin tellerden içeri girerek kaçtığını gördü. Güvenlik kamerasını tam ekran yapan görevliler, işletmenin etrafındaki tellerde 3 kurdun içeriye girmeye çalıştığını fark etti. Telden içeriye girmeye çalışan kurtlar, bunu başaramayınca ormana doğru giderek gözden kayboldu.

“Telden dolayı giremediler”

Kurtların bir köpeği kovaladığını belirten GES güvenlik görevlisi Süleyman Yamaç, “Gece saatlerinde nöbet tutuyorduk. Kameraları takip ederken, köpeklerin kaçtığını gördüm. Ekran tam ekran yapınca 3 kurt bir köpeği kovalıyordu. Kurtlar telden giremediler. Köpek kurtulunca, gittiler” dedi.

Kurtların yerleşim yerine yakın alanlara kadar indiğini söyleyen Yaman, bölgedeki çobanların bu konuda oldukça sorun yaşadığına dikkat çekti.